Carlos Vinícius feliz pelo jogo 50 pelo Benfica

Carlos Vinícius mostrou-se orgulhoso por ter atingido 50 partidas pelo Benfica, através de um vídeo publicado no site do clube. "Estou muito feliz por completar os 50 jogos com esta camisola! Quero agradecer o carinho de todos os benfiquistas. Carrega, Benfica", referiu o avançado, que atingiu esta marca depois de ter entrado aos 84’, frente ao Arouca.

Ainda assim, o brasileiro, de 26 anos, está de saída. O Eintracht Frankfürt é um dos principais interessados, mas pretende um empréstimo com opção de compra, enquanto as águias desejam incluir uma cláusula de compra obrigatória. O Nice também está na luta, tal como um emblema da Premier League. O futuro do avançado ficará resolvido depois de disputado o playoff da Liga dos Campeões.