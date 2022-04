Carlos Vinícius: «Roger Schmidt é um treinador de topo»

Carlos Vinícius está emprestado pelo Benfica ao PSV Eindhoven e na Holanda é orientado por Roger Schmidt, o treinador que as águias pretendem contratar para a próxima temporada. O avançado brasileiro é um espectador privilegiado do trabalho do técnico alemão, de 55 anos, a quem faz vários elogios."Taticamente, tecnicamente e também como pessoa, dificilmente poderia desejar um treinador melhor. Ele é extremamente comprometido com os seus jogadores e sabe ler os jogos. Sim, o PSV tem mesmo um treinador de topo", vincou em entrevista ao jornal 'Eindhovens Dagblad'.O jogador, de 27 anos, conta 32 jogos oficiais realizados em 2021/22, tendo apontado sete golos.