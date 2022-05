Carlos Vinícius sai em lágrimas no jogo do PSV e não joga mais esta temporada

Carlos Vinícius, avançado que está emprestado pelo Benfica ao PSV até 2023, terminou hoje a época, depois de ter saído lesionado do encontro com o Willem II, último classificado, que a equipa de Eindhoven venceu, por 4-2. Foi o futuro treinador das águias quem o anunciou, em conferência de imprensa no final do jogo: "A temporada dele acabou."Ao queapurou, o brasileiro, de 27 anos, sentiu uma dor na face posterior da coxa direita e amanhã será submetido a exames médicos para determinar a gravidade da lesão. De qualquer forma, de acordo com o treinador alemão, estará indisponível para as últimas três jornadas da liga holandesa.Vinícius lesionou-se quando acelerou para tentar receber um passe de Cody Gakpo, agarrando-se de imediato à coxa. Subsituído pelo português Bruma, aos 38 minutos, o futbolista não evitou as lágrimas, com o sofrimento estampado no rosto. Teve de ser transportado."A lesão de Vinícius não aconteceu porque ele jogou pouco ultimamente. Isso sempre pode acontecer. É muito lamentável para Carlos", acrescentou Schmidt. Ao derrotar, em casa, o Willem II, o PSV continua a quatro pontos do líder Ajax. Apesar da onda de lesões, o treinador ainda acredita na conquista do campeonato holandês.