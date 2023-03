Carlos Vinícius: «Tenho o Benfica sempre no coração, é um dos melhores clubes do mundo»

Em entrevista ao portal 'Relevo', Carlos Vinícius lembrou os melhores momentos da carreira e recordou com carinho a passagem pelo Benfica, por quem se tornou o melhor marcador do campeonato, em 2019/20. O avançado sublinhou que mantém uma boa relação com vários elementos do clube."Já conhecia a liga quando cheguei ao Benfica. Fui a terceira compra mais cara do clube nessa altura e as pessoas olham para ti de forma diferente. Na primeira época joguei muito bem, marquei 24 golos. Apesar de só lá ter estado um ano, tenho sempre o Benfica no coração. Gosto muito, é um dos melhores clubes do mundo. Quem lá esteve sabe do que estou a falar, da grandeza do clube tanto dentro como fora de campo", salientou o avançado, que em Portugal também jogou no Real SC e no Rio Ave.O brasileiro, que agora joga no Fulham, revelou ainda que esteve há pouco tempo com pessoas do Benfica. "A minha família gosta muito de ir a Lisboa e tenho boa relação com as pessoas do clube. Ainda há um mês fui lá", frisou.Em 2020/21, Carlos Vinícius teve a experiência de ser treinado por José Mourinho no Tottenham. O avançado saiu para os londrinos por empréstimo do Benfica e nem quis acreditar quando soube que teria a oportunidade de ser orientado pelo 'Special One'... de quem recebeu uma sugestão caricata."Quando me falaram disso, disseram-me que o Mourinho chamar-me-ia e eu não acreditava. Então, ele ligou-me por 'FaceTime' e perguntou-me: 'Então, como estás'? Depois disse-me: 'Não venhas de havaianas, está bem. Isto não é Brasil, aqui faz muito frio.' Comecei a rir-me, depois enviou-me uma mensagem a dizer que estava tudo feito para rumar ao Tottenham", explicou.Certo é que o brasileiro foi mesmo para Londres e ainda hoje é amigo de Mourinho. "A chamada dele surpreendeu-me. Todos conhecem o Mourinho duro, mas quando conhecem o outro lado há um Mourinho com muito coração. Tenho uma amizade com ele até aos dias de hoje. É alguém por quem tenho muito carinho. Ajudou-me muito no Tottenham", concluiu.