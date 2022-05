Carta aberta a Rui Costa assinada por 118 sócios pede "transparência" e realização da auditoria

Um grupo de 118 sócios do Benfica - número equivalente aos anos do clube - escreveu uma carta aberta a Rui Costa a pedir "uma maior transparência e clarificação perante os benfiquistas" decorrente da " entrevista do ex-presidente da Direção Luis Filipe Vieira".A ação subscrita por sócios como Francisco Benitez, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Ribeiro, Pedro Brinca ou Alberto Minguéns pede ao presidente do clube que cumpra "a realização de uma auditoria minuciosa à gestão do clube - realizada por uma entidade externa que não tenha prestado serviços ao clube nos últimos anos - a qual, até hoje, não ocorreu"."Contratos de intermediação, de prestação de serviços, de compras de imóveis, bens e equipamentos referentes aos últimos três mandatos devem ser inequivocamente auditados, para que o clube possa ser ressarcido de todos os danos que alegadamente lhe foram e continuam a ser causados", é ainda pedido na missiva.Exmo. Senhor Presidente Rui Costa,Escrevemos-lhe no seguimento da entrevista do ex-presidente da Direção Luis Filipe Vieira, do passado dia 25 de abril.É inegável a necessidade de encerramento de um ciclo que carece, e sempre careceu, de uma maior transparência e clarificação perante os Benfiquistas.O Exmo. Sr. Presidente prometeu, na última campanha eleitoral, uma maior transparência e democracia no clube. Assumiu, perante todos os Benfiquistas, a realização de uma auditoria minuciosa à gestão do clube - realizada por uma entidade externa que não tenha prestado serviços ao clube nos últimos anos - a qual, até hoje, não ocorreu.Luís Filipe Vieira, Bruno Macedo, Paulo Gonçalves, César Boaventura, Miguel Moreira e Domingos Soares de Oliveira são alguns dos nomes sob suspeita das autoridades, tendo alguns (ou mesmo todos) sido constituídos arguidos em processos nos quais estão em causa atos alegadamente praticados em negócios relacionados com a atividade do grupo Sport Lisboa e Benfica. É, para todos os Benfiquistas, incompreensível que, até à presente data, a SAD do Clube não se tenha constituído como assistente nos processos aludidos.Contratos de intermediação, de prestação de serviços, de compras de imóveis, bens e equipamentos referentes aos últimos três mandatos devem ser inequivocamente auditados, para que o clube possa ser ressarcido de todos os danos que alegadamente lhe foram e continuam a ser causados.Exmo. Sr. Presidente Rui Costa: cumpra a sua palavra. Devolva a transparência ao Sport Lisboa e Benfica.Na expectativa da sua breve resposta,Os sócios