'Cartão Vermelho': a dívida "Ricardina" de Luís Filipe Vieira e 18 pessoas sob escuta

O dia 24 de outubro de 2018 foi apenas mais um na atarefada vida de Luís Filipe Vieira, como presidente do Benfica e, na sombra, líder dos negócios da família e do grupo Promovalor. Mas o que Vieira desconhecia é que nesse dia a Autoridade Tributária (AT) e o Ministério Público (MP) tinham começado a ouvir as suas conversas ao telefone, prolongando as escutas telefónicas por mais de dois anos na designada Operação Cartão Vermelho. Leia o artigo completo na 'Sábado'.