Casa do Benfica de Zurique comunica "roubo de águia" e pede devolução da mesma

A Casa do Benfica em Zurique comunicou este sábado o furto da águia da casa", garantindo que a pessoa que o fez está "identificada"."Boa tarde. Estou a escrever para participar o roubo da águia da casa do Benfica de Zurique. Nós, casa, temos câmaras de videovigilância e a pessoa está identificada. Agradecia que nos devolva a águia senão teremos de participar à polícia o roubo e divulgar as imagens", pode ler-se na publicação feita através da conta de Facebook do estabelecimento na Suíça.Com exatidão, a casa das águias divulgou até o momento em que o larápio terá atacado. "Para não haver dúvidas, o roubo foi efetuado no dia 28 de janeiro, às 22 horas e 26 segundos", acrescenta-se