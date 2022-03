Casas do Benfica vão ser homenageadas

A receção do Benfica ao Estoril, marcada para domingo, às 18 horas, será uma ocasião para homenagear as Casas do Benfica e evocar o seu papel nas regiões em que estão inseridas, com diversas iniciativas previstas para a Luz. O ambiente de festa terá como protagonistas mais de uma centena de Casas espalhadas por todo o país, que se farão representar ao intervalo do jogo da 27ª jornada da Liga Bwin. Antes disso, os grupos de concertinas e de hip-hop das Casas de Vila de Rei e de Proença-a-Nova vão animar a ‘Fun Zone’.