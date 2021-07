Cascata de offshores escondia terrenos de Vieira no Brasil

Era através de uma cascata de empresas, algumas em offshores, que Luís Filipe Vieira detinha terrenos no Brasil, avança o Negócios na sua edição desta sexta-feira.





A estrutura societária mostra uma cadeia de empresas com sedes em várias geografias, incluindo nos Estados Unidos da América – no estado de Delaware, que é um paraíso fiscal –, no Brasil e até no Uruguai, segundo a carta que o Novo Banco enviou ao Fundo de Resolução em 2019 com o pedido de autorização para a venda da Imosteps à Iberis, de José António dos Santos, que o fundo chumbou, o que levou à venda da sociedade na carteira de malparado designada Nata II.