Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Caso não esteja condicionado, podemos ver o Darwin do início do ano passado» José Calado, antigo jogador do Benfica, exprime confiança no uruguaio, que voltou aos relvados três meses depois





• Foto: Luís Vieira/Movephoto