Casper Tengstedt chega esta terça-feira para assinar pelo Benfica

O Benfica garantiu a contratação de Casper Tengstedt, avançado de 22 anos do Rosenborg. Os encarnados enviaram uma delegação à Gran Canária, ilha espanhola onde a equipa norueguesa se encontra a estagiar, de forma a finalizar as negociações tendo em vista a transferência, sendo que o jogador é esperado esta terça-feira em Lisboa.O internacional pelas seleções jovens da Dinamarca - que foi apontado ao Sporting nos últimos dias, mas que, conforme o nosso jornal noticiou, nunca esteve nos planos dos leões - já não treinou ontem com o Rosenborg, alegadamente devido a doença. "Ele ficou no hotel e está a treinar lá. Temos algumas doenças no plantel, por isso ele tem trabalhado no ginásio. Quando você está doente, não deve treinar tão forte", afirmou Mikael Dorsin, diretor-desportivo do Rosenborg.