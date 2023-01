Casper Tengstedt: «Sou um avançado que pode jogar como extremo, que procura sempre marcar golos»

Casper Tengstedt é o mais recente reforço do Benfica, tendo assinado contrato até junho de 2028. O ex-Rosenborg explicou à televisão das águias que características poderão os adeptos contar a partir da agora."Sou um avançado que também pode jogar como extremo, que procura sempre marcar golos. Remato bem, espero que vejam isso no campo", documentou em declarações à BTV o avançado dinamarquês, de 22 anos.Tengstedt não escondeu também a felicidade pelo novo passo na carreira. "Estou feliz! Vou tentar ajudar a equipa para no final da época conseguirmos vencer o campeonato. Espero fazer parte da equipa e poder ajudar com golos", atirou.O dianteiro mostrou-se ainda conquistado pela forma como joga a equipa de Roger Schmidt. "O Benfica é um grande clube, gosto da forma como joga. Estou ansioso para jogar perante os adeptos e no Estádio da Luz", disse o jogador que custará 7 milhões de euros (mais 3M€ por objetivos) aos cofres da SAD encarnada.