Cassano: «Benfica assusta qualquer equipa. Joga muito melhor do que o Inter»

Antonio Cassano é conhecido pela frontalidade com que expressa as suas opiniões e foi com essa postura que anteviu os embates dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Em especial o duelo entre Benfica e o 'seu' Inter Milão, que o antigo avançado considera estar muito inclinado para o lado dos portugueses. E nem mesmo o facto de ser ex-jogador e adepto confesso dos milaneses faz mudar de opinião."O Inter jogou mal na primeira mão e na segunda [diante do FC Porto]. Tiveram muita sorte e conseguiram o apuramento. E eles são a minha equipa, mas apuraram-se com muita sorte e não porque tenham merecido. O Benfica, juntamente com o Nápoles, é uma das surpresas positivas desta Champions. Jogam um futebol maravilhoso, assustam qualquer equipa. Jogam muito melhor do que o Inter e vão seguir em frente", considerou, à BoboTV, citado pelo portal Football Italia."Espero que a minha equipa se apure, mas estou a analisar as coisas. O Benfica é uma equipa sólida, joga melhor e são mais proativos, muito melhores do que o Inter. Se alguém me disser que o Inter é muito mais forte do que o Benfica, eu questiono: baseado em quê?", acrescentou o antigo avançado, de 40 anos.