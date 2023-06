Catalães avançam que Barcelona quer Florentino Luís

O jornal catalão 'Sport' avança esta quinta-feira que o Barcelona está interessado em Florentino Luís, para colmatar a saída de Sergio Busquets.O jogador do Benfica é descrito como "uma das grandes sensações da Champions", com "números excecionais". O diário explica também que os observadores dos blaugrana seguiram atentamente as exibições do médio benfiquista na Liga dos Campeões e ficaram impressionados com o facto de ser um dos melhores recuperadores de bola da prova e o segundo na interceção de passes.O clube já terá, inclusivamente, sondado o Benfica para saber em que condições deixaria sair Florentino, que tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões.Segundo 'Sport' os encarnados estariam dispostos a vender o passe do jogador, de 23 anos, por 40 milhões de euros, valor que, de acordo com o mesmo jornal, o Barcelona considera ser "razoável". Xavi considera Florentino "uma aposta interessante".