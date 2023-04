Catalães garantem que o Benfica observa Ferran Jutglà como possível substituto de Gonçalo Ramos

Ferran Jutglà está a ser seguido pelo Benfica, segundo noticia o jornal 'Mundo Deportivo'. O avançado espanhol é, segundo o diário catalão que cita o jornalista Nicolò Schira, um possível substituto de Gonçalo Ramos caso o internacional português deixa as águias no próximo verão.sabe, no entanto, que Jutglà não está neste momento a ser equacionado pelos encarnados e que a sua contratação não foi sequer discutida.Jutglà, de 24 anos, chegou esta temporada ao Club Brugge e soma 12 golos em 40 encontros oficiais, tendo marcado um deles ante o FC Porto, na vitória belga por 4-0 no Estádio do Dragão.O jogador deixou o Barcelona há um ano e os culés receberam 5 milhões de euros pelo seu passe, retendo 10 por cento de uma futura mais-valia. Jutglà tem contrato com a formação eliminada pelo Benfica dos oitavos de final da Liga dos Campeões até junho de 2027.