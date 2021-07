Caução de Luís Filipe Vieira é a segunda maior da história portuguesa

O Ministério Público (MP) pediu, este sábado, uma caução de três milhões de euros para Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, sair em liberdade. Esta é a segunda caução mais elevada da história portuguesa - a par do banqueiro Ricardo Salgado, que viu esse valor ser-lhe reduzido pela metade -, apenas superada pela do empresário madeirense Joe Berardo, que saiu em liberdade com uma caução de cinco milhões de euros no âmbito do processo Caixa Geral de Depósitos (CGD).





A medida de coação foi aceite pelo juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal. Luís Filipe Vieira ficará em prisão domiciliária - sem pulseira eletrónica - até ao pagamento de uma caução de três milhões de euros, montante que terá de ser pago no prazo de 20 dias. Até lá, o ex-presidente do Benfica não poderá sair da sua habitação, ficando sempre proibido de sair do país e com a obrigação de entregar o seu passaporte.

De acordo com o artigo 206.º do Código de Processo Penal, o ex-presidente do Benfica deverá prestar o pagamento da referida caução "por meio de depósito, penhor, hipoteca, fiança bancária ou fiança, nos concretos termos em que o juiz o admitir."



Entretanto, já são também conhecidos os valores que o Ministério Público pediu para que os restantes arguidos saíssem em liberdade. De acordo com a informação avançada pela CMTV, o MP pediu uma caução de 2M€ a José António dos Santos, também conhecido por 'Rei dos Frangos', uma caução de 600 mil euros a Tiago Vieira (filho do ex-presidente das águias) e ainda de 300 mil euros ao empresário de jogadores Bruno Macedo. Os quatro arguidos da 'Operação Cartão Vermelho' não podem contactar-se (à exceção de Luís Filipe Vieira e o seu filho), estão proibidos de saírem para o estrangeiro, tendo a obrigação de entregar o passaporte nos próximos 10 dias.



(notícia atualizada às 20h19)