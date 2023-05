Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

CD reuniu de emergência para arquivar processo ao Benfica que prescrevia... no domingo Foi aberto em 2017 e voltou às mãos do órgão da FPF apenas no passado dia 17. Em causa as acusações das águias ao FC Porto, alegando um 'novo Apito Dourado'





A imagem que passou nesse programa da BTV a 20 de novembro de 2017, com as acusações ao FC Porto