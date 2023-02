Benfica empresta Seferovic: Celta de Vigo fica com opção de compra

´



El #RCCelta refuerza su ataque con la llegada del delantero internacional suizo



! Herzlich willkommen! #SempreCelta — RC Celta (@RCCelta) January 31, 2023

Celta de Vigo e Benfica anunciaram há pouco acordo para a cedência até final da temporada do passe do avançado suíço Haris Seferovic. No seu comunicado, o clube da Luz detalha ainda que o entendimento entre as duas partes contempla uma opção de compra, por uma verba que não é revelada.Seferovic, recorde-se, atuou na primeira metade da temporada ao serviço do Galatasaray, mas a sua passagem pelo futebol turco não foi bem sucedida. Volta agora a Espanha, um país onde se destacou ao serviço da Real Sociedad.