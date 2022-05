Celtic quer acionar cláusula de compra de Jota

O Celtic quer acionar a cláusula de opção de compra de Jota, fixada em 7 milhões de euros, e resolver este dossiê rapidamente. Depois de se terem sagrado campeões, os responsáveis do emblema escocês não colocam a hipótese de perder a oportunidade de ficar, em definitivo, com o extremo. Com 13 golos e 14 assistências, o avançado formado no Seixal revelou-se uma das figuras da caminhada do Celtic na conquista do título.