CEO do Aberdeen sobre o futuro de Duk: «Benfica não tem qualquer palavra a dizer»

A realizar uma boa temporada na Premier League escocesa, com 16 golos em 33 partidas ao serviço do surpreendente Aberdeen, Duk promete ser um dos nomes a agitar o mercado de inverno no Reino Unido. Os interessados são vários e o Benfica está de olho , até porque tem 50% do passe do avançado caboverdiano. Ainda assim, à imprensa escocesa, o CEO do clube deixou claro que, apesar de terem metade do passe do dianteiro, os encarnados não têm qualquer peso na decisão."O que diria é que o Duk está no seu primeiro ano de um contrato de três com o Aberdeen. Estamos radiantes com o trabalho que ele tem feito e os adeptos gostam muito dele. Como todos os jogadores, e vou dizer isso de todos os que me perguntarem, terá interesse de outras equipas. Não somos imunes a isso. O que digo é que estamos numa posição robusta enquanto clube em relação aos nossos jogadores", começou por comentar Alan Burrows.Mas, então, o que significa ser um clube robusto nesse sentido? "Se houver algum jogador com possibilidade de sair, se estiver sob contrato, não vamos facilitar nesse sentido. Não estamos interessados em vender, nem estamos a procurá-lo. O nosso interesse é que os nossos jogadores continuem a render bem. Por vezes somos vítimas do nosso próprio sucesso nesse sentido".E uma coisa é clara na visão de Alan Burrows. O Benfica pode ter 50% do passe de Duk, mas a palavra final é do Aberdeen. "Eles não têm qualquer palavra a dizer sobre se aceitamos ou não uma venda. Se alguém quiser os nossos jogadores, tudo o que precisam de saber é que irão ter pela frente um clube que irá dar muita luta".O Aberdeen, refira-se, terminou a fase regular do campeonato escocês na 3.ª posição, com 53 pontos, apenas atrás dos 'habituais' Celtic e Rangers.