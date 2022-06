CEO do Shakhtar diz que Benfica agiu "de boa fé" no negócio de David Neres

Serhiy Palkin, diretor-executivo do Shakhtar Donetsk, concedeu uma entrevista exclusiva à Sport TV, onde agradeceu ao Benfica a forma como as águias agiram nas negociações por David Neres, deixando ainda elogios a Rui Pedro Braz e ao presidente Rui Costa por terem agido "com boa fé"."Quero agradecer ao Benfica. Eles enviaram ajuda humanitária para os refugiados ucranianos, toneladas de comida e bens essenciais. Tudo o que o nosso povo precisa neste momento. E na mesa de negociações, tudo foi feito com boa fé. Quero agradecer ao diretor desportivo e ao presidente do Benfica. Fizemos o negócio [de David Neres] com boa fé. Eles mostraram que apoiam a Ucrânia", disse o dirigente do clube ucraniano.Já na última semana,, o CEO do Shakhtar haviado elogiado o clube da Luz. "Há clubes que genuinamente ajudaram. Fizemos alguns particulares para angariar fundos, alguns clubes responderam num estalar de dedos. O Olympiacos deu-nos 1.500 caixas de primeiros socorros para o exército; o Benfica mandou muita ajuda humanitária. Vimos o que aconteceu nas diferentes ligas e isso foi uma injeção de adrenalina para nós", revelou, na altura.Sobre o facto de a transferência de David Neres para o Benfica estar associada ao negócio de Pedrinho, feito no início do ano transato, o CEO do Shakhtar assumiu que "ambas as partes ficaram felizes" com o desfecho das negociações. "De certa forma, os negócios estão ligados. Acredito que ambas as partes ficaram felizes com o negócio. Gostava de dizer, mais uma vez, obrigado ao Benfica", atirou.Recorde-se que o Benfica pagou ao Shakhtar Donetsk 15.3 milhões de euros pelo passe de David Neres, uma verba que foi abatida na dívida que os ucranianos tinham relativa à compra do passe de Pedrinho ao Benfica em 2021.