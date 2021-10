Cerro Porteño promete pagar Jorge Rojas ao Benfica

O Cerro Porteño prometeu pagar Jorge Rojas ao Benfica, após o site 'Cronica' ter noticiado que o TAS ordenou o pagamento de 750 mil euros, mais uma taxa pelo alegado atraso no pagamento.





"Nunca negámos o cumprimento do pagamento. Estou confiante de que vamos chegar a um acordo", disse o vice-presidente do clube, Victor Agüero, citado pelo 'Mundo Cerro'.O jogador, recorde-se, foi contratado pelas águias em 2013/14, mas nunca se afirmou e só atuou pela equipa B. Foi emprestado a Belenenses e Gimnasia. Mais tarde, foi vendido ao Cerro Porteño. Com 28 anos, o extremo paraguaio joga agora no Sol de América, do Paraguai.