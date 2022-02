Cervi reencontra amigos benfiquistas no aniversário de Otamendi

O argentino Cervi, atualmente a jogar nos espanhóis do Celta, não esquece os amigos que deixou no Benfica, clube que representou entre 2016 e 2021 (período em que conquistou dois campeonatos, duas Supertaças e uma Taça de Portugal). Por isso, neste domingo deslocou-se a Lisboa para se reencontrar com os antigos colegas na Luz por ocasião do 34.º aniversário de Otamendi. O central fez anos no sábado, dia do jogo com o Santa Clara, pelo que celebrou a data apenas no domingo, dia de folga concedida por Nélson Veríssimo."Um domingo diferente e de muita qualidade", escreveu Cervi no Instagram, mensagem acompanhada por uma fotografia com Otamendi, Darwin e Grimaldo. De referir que o avançado uruguaio está com o pequeno Darwin Júnior ao colo.