César Boaventura responde a empresário de Úmaro Embaló: «Não teve nem tem nível para o vender»

Após as declarações do empresário de Úmaro Embaló, César Boaventura já reagiu na rede social Facebook, apontando o dedo a Catio Baldé por ter condicionado "uma carreira a um talentoso atleta"."Em momento algum estive envolvido em negócios sobre o atleta Úmaro Embaló. Ele tem empresário e se o mesmo empresário não teve nem tem nível para o vender e condicionou uma carreira a um talentoso atleta já é um assunto que não me diz respeito. A mentira tem perna. Certamente que quando ia ser vendido ao Leipzig, e como é público, os clubes tinham acordo, agora basta o empresário do jogador ser sério e dizer o motivo pelo qual não foi vendido", pode ler-se na publicação de Boaventura.