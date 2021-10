César Boaventura responde a Rui Pinto: «É um aldrabão e funcionário do crime»

César Boaventura reagiu, através das redes sociais, às publicações de Rui Pinto no Twitter que, esta quarta-feira, deram conta do processo que levou à criação da GIC Corporation SA, uma sociedade que, no entender do 'hacker', "foi utilizada por César Boaventura na elaboração de um conjunto de contratos que envolveu as SAD do Benfica e do Atlético CP."





Na sua página de Facebook, e partilhando a notícia online de, o empresário garantiu nunca ter sido sócio da GIC Corporation SA e desafiou Rui Pinto a "publicar documentos que demonstrem que eu sou sócio ou fui sócio, ou que demonstrem a minha assinatura".César Boaventura considerou ainda "mentiras e calúnias" as mais recentes publicações de Rui Pinto, que acusou de funcionar "direcionado para o crime". "Não são estas notícias que me vão demover da verdade. Ao contrário de Rui Pinto, não sou acusado nem julgado por atos ilícitos, sou digno de cada letra que escrevu. Já Rui Pinto apenas lhe posso chamar aldrabão, sim aldrabão e funcionário do crime", concluiu César Boaventura.