César Boaventura: «Um dia a história montada à minha volta vai ter um fim»

César Boaventura utilizou as redes sociais para reagir à notícia da revista 'Visão'. O empresário garante acreditar na Justiça na curta publicação realizada através da conta pessoal."Seguimos na luta e na senda da verdade, um dia a história montada à minha volta vai ter um fim. Confio plenamente na Justiça, e dessa em momento algum vou abdicar também!", escreveu Boaventura, através do FacebookCésar Boaventura foi acusado de crimes de corrupção desportiva com o intuito de favorecer o Benfica.