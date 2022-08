Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Chalana: partiu o génio do povo Não cumpriu a lógica pragmática dos números para chegar ao topo do Mundo. Como se houvesse mais estrada para andar nesta vida do que ficar eternamente no coração da sua gente e garantir, sem votos contra, um lugar no Céu





• Foto: Miguel Barreira