Chalana: Secretário de Estado lamenta morte de "um dos mais geniais"

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, lamentou esta quinta-feira a morte de "um dos jogadores mais geniais do futebol português", numa publicação na rede social Twitter, acompanhada de uma foto de Chalana.

"Fernando Chalana faleceu esta madrugada. Um dos jogadores mais geniais do futebol português deixou-nos aos 63 anos. O seu futebol inspirou jovens gerações e despertou paixões pela modalidade. Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao SL Benfica", escreveu o governante.

O antigo futebolista, formado no Barreirense, morreu hoje aos 63 anos.

Fernando Chalana, 37 vezes internacional por Portugal, chegou ao Benfica em 1974/75, ainda com idade de júnior e mudou-se em 1984/85 para o Bordéus, clube no qual esteve três anos antes de regressar às 'águias', terminando a carreira com uma época no Belenenses (1990/91) e outra no Estrela da Amadora (1991/92).