Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Champions fica para depois: foco do Benfica está no Vizela Treinador garante que apresentará a melhor equipa hoje à noite e que não poupará ninguém a pensar no encontro com o Ajax, na próxima terça-feira





CONCENTRADO. Veríssimo espera jogo difícil frente ao 14.º classificado

• Foto: paulo calado