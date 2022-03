Champions já deu mais de 65 milhões de euros ao Benfica esta época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Seis anos depois, o Benfica está de volta aos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Um apuramento conseguido esta noite com o triunfo sobre o Ajax, por 1-0 , que permite ao clube da Luz chegar já aos 65,3 milhões de euros encaixados apenas pelo prize money pelo seu desempenho na prova.Só pelos 'quartos' o Benfica recebeu 10,6 milhões, os que se juntam aos 54,7M€ que tinha sido garantidos previamente, tanto pela entrada na prova (15,64M€), pelo ranking a 10 anos (21,6M€), pelo desempenho na fase de grupos (7,89M€) e apuramento para os 'oitavos' (9,6M€). A esta verba, refira-se, ainda se irá juntar o valor variável das receitas televisivas. Se avançar para as 'meias', o Benfica encaixará mais 12,5M€.De qualquer das formas, ficando nos atuais 65,3 milhões, esta é já a campanha mais lucrativa da história do Benfica na Champions.