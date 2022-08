Charlotte FC confirma contratação de Nuno Santos ao Benfica

O Charlotte FC, equipa da Major League Soccer (Estados Unidos), anunciou a contratação de Nuno Santos. Na sua nota, o conjunto da Major League Soccer revela que o médio, de 23 anos, assinou um vínculo válido até 2024, ficando ainda prevista uma opção por uma temporada adicional."O Nuno é um médio ofensivo inteligente que escolheu o Charlotte FC em detrimento do interesse que tinha na Europa. Isto porque acredita no nosso projeto e como a Liga desenvolve os jovens talentos. Ele já competiu ao alto nível em alguns dos maiores palcos de Portugal, competições europeias e no futebol jovem internacional. Chega-nos numa boa idade e irá entrar no seu auge para dar uma valiosa opção ofensiva à nossa equipa tendo em vista o futuro", disse Zoran Krneta, diretor desportivo da equipa de Charlotte, que ocupa a sétima posição na Conferência Este.Ao que Record apurou, Nuno Santos sai em definitivo do Benfica a troco de um milhão de euros mais outro milhão em objetivos facilmente concretizáveis. Além disso, os encarnados garantem ainda 50 por cento de uma futura venda.