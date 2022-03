Chegou a treinar no Benfica, foi estrela do Arsenal e agora está na guerra: «Não vamos desistir»

Oleg Luzhny, antigo defesa ucraniano que chegou a treinar no Benfica no final dos anos 90, acabando por não assinar contrato (na presidência de João Vale e Azevedo), voltou ao seu país e está a lutar contra o invasor russo.O antigo futebolista, que depois de deixar Lisboa acabou por assinar com o Arsenal, em 1999, onde esteve quatro épocas e foi campeão, falou ao jornal inglês 'Mirror' sobre os horrores da guerra."Cidades inteiras estão a ser bombardeadas e destruídas. O Patrick Vieira e o Gilles Grimandi estão muito preocupados e ofereceram-me apoio", contou Luzhny."Como todos os ucranianos devotos, estou na Ucrânia com as nossas gentes a defender a nossa terra. Juntei-me à Força Territorial de Defesa. A situação é muito tensa, as sirenes soam três ou quatro vezes por dia, às vezes à noite. As pessoas têm de ir para os abrigos, incluindo mulheres com crianças muito pequenas, que não entendem o que está a acontecer, estão aterrorizados", explica o antigo futebolista, de 53 anos."Cidades inteiras estão a ser bombardeadas e destruídas, as pessoas estão sem gás, sem eletricidade, sem água e comida. Mas a nossa nação está unida como nunca antes aconteceu. Não vamos desistir, toda a gente tenta ajudar da melhor forma possível", prosseguiu.E depois acrescentou sobre a Rússia: "Eu apoio todas as sanções. Quando as pessoas elegem um presidente isso traz responsabilidades relativamente às ações do presidente eleito. Se se mantiverem em silêncio, isso significa que apoiam o que está a acontecer: a invasão de um país pacífico. O desporto da Rússia pode e deve falar com o seu presidente no sentido de parar a guerra. Bombardear pessoas pacíficas, que não fizeram qualquer mal à Rússia, no século 21? Isto vai para além da razão.""O que os russos estão a fazer é uma grande ameaça, não só para a Ucrânia, para o exército ucraniano, os nossos heróis. Nós estamos a proteger toda a Europa. Estou agradecido aos meus antigos companheiros de equipa, que me apoiam. Estou extremamente agradecido e orgulhoso dos nossos soldados, que nos protegem. Estou agradecido ao nosso presidente, Volodymyr Zelensky, que defende de forma tão devota a Ucrânia e as nossas gentes", finalizou Oleg Luzhny.