«Cheguei a interessar-me por Enzo Fernández aquando da minha passagem pelo Flamengo»

É um grande feito, sem dúvida, que atribuo à excelência do scouting e da formação. No primeiro caso, é notável o modo como tem sido capaz de chegar aos jogadores certos: talentos jovens que, em pouco tempo, rendem milhões aos cofres do clube. Darwin Nuñez e Enzo Fernández são dois exemplos perfeitos – posso até dizer, como complemento, que aquando da minha passagem pelo Flamengo cheguei a interessar-me por ele. A formação é outro pilar. A do Benfica é uma das mais fortes no contexto mundial, que tem alimentado a equipa principal e estado na origem de grandes negócios.