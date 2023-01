Chelsea prepara novo ataque a Enzo: blues apresentam duas fórmulas possíveis de negócio

Nuevo embate del Chelsea para quedarse con Enzo Fernández: manifestó estar dispuesto a pagar €100M más algún jugador a elección.

Com o fecho do mercado de inverno a aproximar-se, o Chelsea parece ainda não ter desistido da ideia de contratar Enzo Fernández. De acordo com informações vindas da Argentina e também de Inglaterra, os blues terão encetado novas conversas, fazendo chegar ao Benfica duas possíveis fórmulas de negócio.Segundo explica César Luis Merlo, jornalista da TyC Sports, os blues estarão dispostos a oferecer 100 milhões de euros e ainda um jogador à escolha dos encarnados ou, então, comprometem-se a pagar os exigidos 120 milhões, mas apenas caso o clube da Luz aceite receber essa verba em várias prestações (e sem outros jogadores no negócio). Ainda de acordo com o mesmo repórter, Enzo Fernández não estará disposto a forçar a saída, esperando que um acordo possa ser alcançado de forma amigável.Lembre-se que Rui Costa, tal comoadiantou, não está disposto a deixar o argentino, recentemente consagrado campeão do Mundo, a sair abaixo do valor da cláusula, os 120 milhões de euros.