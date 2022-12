Chelsea quer usar influência de Jorge Mendes para convencer Diego Moreira

Diego Moreira, jovem internacional sub-19 por Portugal, surge esta terça-feira associado a um possível interesse do Chelsea.

De acordo com o jornal 'The Mirror', o criativo de apenas 18 anos do Benfica, clube com o qual tem um contrato válido até 2024, passou a ser a principal prioridade dos blues depois de terem falhado a contratação do brasileiro Endrick, que trocou o Palmeiras pelo Real Madrid. O clube londrino, agora presidido pelo empresário Todd Boehly, pretende utilizar a influência e o bom relacionamento com o superagente português Jorge Mendes para tentar convencer o jovem a mudar-se para Inglaterra.

Recorde-se que, tal como Record já tinha adiantado, o Benfica está empenhado em renovar contrato com o futebolista, que ajudou as águias a conquistarem na última temporada a UEFA Youth League, mas este tem resistido às investidas que a direção encarnada tem feito nesse sentido.