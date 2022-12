Cher Ndour chamado para estágio de observação da principal seleção de Itália

Cher Ndour foi chamado para um estágio de observação da principal seleção de Itália, segundo anunciado a Federação Italiana de Futebol no site oficial. O médio italiano do Benfica, de apenas 18 anos, é escolha recorrente na equipa B das águias e ainda não se estreou na formação principal.O estágio que decorre de 20 a 22 de dezembro, em Coverciano, Florença, levará o selecionador nacional transalpino Roberto Mancini a ver de perto jogadores à espera de uma oportunidade na Azzurra.O primeiro grupo de 33 atletas atua no segundo escalão do futebol italiano. Um dia depois, novo grupo, agora com 37 jogadores, onde se incluem jogadores a alinhar no estrangeiro como Cher mas também futebolistas que disputam a Serie A, tentará cativar Mancini.Recorde-se que Cher chegou ao Benfica em 2016, proveniente da Atalanta, e foi nomeado para o galardão Golden Boy em 2022. O jovem médio que finda contrato com as águias em 2023 já lhe viram ser apontados gigantes europeus como Barcelona ou Juventus.