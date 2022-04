Cher Ndour: «Darwin Núñez é impressionante, duas vezes melhor do que os outros»

Cher Ndour não tem dúvidas que assinar pelo Benfica foi a sua melhor decisão da sua ainda curta carreira. Em entrevista ao jornal italiano 'Cronache di Spogliatoio', o jovem médio-centro de 17 anos, uma das figuras da conquista da UEFA Youth League, enumerou os 'craques' que segue de perto da equipa principal, colocando Darwin Núñez um patamar acima de todos os outros, deixando ainda elogios a Otamendi e Adel Taarabt."Darwin Núñez é impressionante, ele é duas vezes melhor do que os outros. Vê-lo a ele e ao Otamendi de perto é um exemplo para mim. De vez em quando eu levo umas boas entradas, mas faz parte. Outro que me surpreendeu foi Adel Taarabt, antigo jogador do Génova e do Milan. Ele vê coisas que os outros não veem e coloca a bola onde quer. É um fenómeno. O Benfica foi a melhor escolha que eu fiz. Quando tinha 13 anos disse 'não' à Juventus para continuar em Bérgamo, depois o Bayern e outras equipas inglesas quiseram-me. No final, optei pelo Benfica", disse.