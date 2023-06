Cher Ndour despede-se do Benfica: «Três anos que ficarão para sempre marcados na minha vida»

View this post on Instagram A post shared by cher (@cher.ndour)

Cher Ndour está de saída do Benfica e deixou, esta tarde, uma mensagem de despedida nas redes sociais. O médio, que vai ser jogador do Paris SG, fala de "três anos de crescimento e aprendizagem" passados no emblema da Luz."Foram três anos de crescimento e aprendizagem que ficarão para sempre marcados na minha carreira e na minha vida. Dei sempre tudo por esta camisola, até ao último segundo. Agradeço a todos, sem exceção, os que me ajudaram durante este tempo e a toda a família benfiquista. Serei sempre um de vós", escreveu o jogador, de 19 anos, numa publicação em que partilha ainda uma compilação dos seus melhores momentos de águia ao peito - em que se inclui a estreia na equipa principal.O próximo passo é a oficialização no clube parisiense. Ndour, que deixa os encarnados a custo zero, teve outros tubarões interessados nos seus serviços, nomeadamente da Premier League. O Liverpool, por exemplo, foi um dos que esteve na corrida.