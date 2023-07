Cher Ndour lembra Benfica: «Uma jornada intensa mas verdadeiramente bonita»

Cher Ndour deixou o Benfica no final do mês de junho para abraçar uma nova etapa no Paris SG, mas é com boas memórias e sensação de gratidão que fala dos três anos que passou nos encarnados. Numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport', por ocasião do arranque do Europeu de Sub-19, o italiano assumiu ter tido a necessidade de crescer mais rápido do que os demais, mas que isso acabou por ajudá-lo."Sair de casa aos 16 anos, ir para um novo país, encontrar uma nova língua. Se não tiveres cabeça, estás perdido. Tive de me tornar um homem antes de todos os outros. E amadureci em termos futebolísticos também. Assim que cheguei fui colocado na equipa de Sub-23, onde todos eram mais velhos. Depois na equipa B, Youth League a equipa principal. Uma jornada intensa mas verdadeiramente bonita. Diferenças para Itália? No estrangeiro não se importam se és alto, baixo ou magro: jogas se souberes jogar. O treino no Benfica tinha sempre bola e pouca tática. Eu gostava disso, porque no final de contas é futebol", disse o futuro jogador do Paris SG.