Cher Ndour: «Maldição de Béla Guttmann? Agora já acabou, nós tratámos dela»

Cher Ndour é um dos rostos da mais recente conquista europeia do Benfica. O médio-centro italiano, de apenas 17 anos, foi uma das peças mais importantes da equipa de Luís Castro que na segunda-feira levantou o troféu da UEFA Youth League depois de golear, na final da competição, o RB Salzburgo, por 6-0.





Em entrevista ao jornal 'Cronache di Spogliatoio', o jovem centro-campista relatou a "beleza" da conquista europeia, recordando a meia-final "de loucos" com a Juventus, onde as águias tiveram de jogar reduzidas a 10 unidades depois da expulsam de Samuel Soares, que ficou posteriormente afastado da final para cumprir castigo."A beleza de tudo isto é que na estreia [da UEFA Youth League 2021/22] nós sofremos quatro golos contra o Dínamo Kiev. Massacráram-nos com insultos, disseram-nos 'não são capazes', 'mas onde pensam que vão chegar?', mas afinal de contas nós estávamos certos. No dia a seguir à derrota [com o Dínamo], juntámo-nos no relvado e falámos durante muito tempo. Nós [jogadores], o treinador e o restante staff. 'Não queremos voltar a dar este tipo de imagem', dissemos para nós mesmos. Quando cheguei a casa, liguei aos meus pais e disse-lhes que íamos ganhar a Youth League. Era o mínimo [que podíamos fazer] depois de três finais perdidas", começou por dizer Cher Ndour, que 'atreveu-se' a dizer que a 'maldição' de Béla Guttmann já terminou. "Maldição? Tinha ouvido falar dela, sim, mas agora acabou. Nós tratámos dela", assegurou o jovem italiano.

O duelo da meia-final com a Juventus

"Estávamos na frente [do marcador], depois expulsáram-nos o nosso guarda-redes e jogámos com 10 jogadores durante 70 minutos. Foi um jogo louco, mas no final não houve grande história."