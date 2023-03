Cher Ndour marcou pela seleção Sub-20 de Itália, no empate a dois golos com a Noruega, na Liga de Elite da UEFA, competição que é liderada pelos transalpinos. O médio do Benfica, de 18 anos, fez o 2-1, aos 55 minutos, numa altura em que a Itália já estava reduzida a apenas 10 jogadores.Apesar do golo do benfiquista, de 18 anos, os italianos não conseguiram segurar a vantagem e acabaram por sofrer o golo do empate ao minuto 62.Com este ponto, a Itália soma 10 pontos, os mesmos que a Alemanha, com quem reparte a liderança da competição. Ainda assim, importa referir que a seleção que Ndour representou esta quinta-feira tem menos um jogo que os germânicos.