Cher Ndour radiante com a estreia: «Melhor noite da minha vida»

Cher Ndour estreou-se pela equipa principal das águias, aos 18 anos, e revelou-se radiante. “Estou muito feliz, foi melhor noite da minha vida”, escreveu, nas redes sociais, depois de ter entrado aos 90 minutos para o lugar de Rafa. O médio, que já tinha estado no banco em dois jogos, mereceu elogios de Schmidt.



“Foi importante dar-lhe motivação. Tem um grande talento. Está a ser trabalhado para os próximos anos”, avaliou o técnico, na conferência que se seguiu ao jogo, que terminou com cinco jogadores da formação encarnada em campo. Além de Ndour, João Neves, António Silva e Morato, do lado do V. Guimarães esteve Biai, guardião formado no Seixal.









Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por cher (@cher.ndour)