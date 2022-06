Cher Ndour: «Rui Costa foi um jogador muito mais ofensivo do que eu»

Cher Ndour foi uma das principais figuras da equipa do Benfica que conquistou a UEFA Youth League. O médio italiano, de 17 anos, concedeu uma entrevista à revista 'Sportweek', do jornal 'Gazzetta dello Sport', na qual abordou, entre outros temas, as suas caraterísticas.Visto por muitos como um tradicional '10', Ndour garante que tem vindo a tornar-se mais completo, sobretudo no aspeto defensivo. E por isso assume ser um jogador muito diferente do que foi... Rui Costa, atual presidente do Benfica e que brilhou em Itália, ao serviço da Fiorentina e do AC Milan. "Já vi Rui Costa a jogar em alguns vídeos, foi um jogador muito mais ofensivo que eu. Gosto de atacar, mas também aprendo a defender", afirmou Ndour, que chegou ao Seixal em 2020 após atuar na Atalanta. O jovem, que na época passada fez 26 jogos pela equipa B do Benfica, admite que o Seixal tem excelentes condições de treino e desenvolvimento de jogadores comparativamente às dos clubes italianos."A Atalanta e a Juventus [clube do qual é adepto] têm centros desportivos muito bonitos, mas quando se chega ao Benfica percebe-se logo a diferença! Há dez campos à disposição dos jogadores, oito de relva natural, porque a filosofia é acostumar os jovens ao terreno que vão encontrar em adultos. Depois, os treinos: nunca fiz uma sessão no Benfica que fosse só física. Nem um treino sem ter a bola nos pés, trabalho sempre com a bola. É assim que treinamos a técnica, porque isso é futebol. Correr é outra coisa, é algo que vem naturalmente", acrescentou.