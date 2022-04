Cher Ndour seguido com atenção pelo Barcelona segundo o 'Sport'

En la final de la Youth League, el Barça hizo un especial seguimiento a Cher Ndour (17), centrocampista italiano del Benfica, y Roko Simic (18), delantero del Salzburgo @sport #fcblive pic.twitter.com/Ri4Z7tqUoM — Albert Rogé (@albert_roge) April 27, 2022

Cher Ndour é um dos jogadores que deu nas vistas na UEFA Youth League conquistada pelo Benfica na última segunda-feira, inclusivamente com um golo do médio ex-Atalanta na final ante o RB Salzburgo. Assim, de acordo com o jornal 'Sport', o jogador italiano está a ser seguido com atenção pelo Barcelona naquele que é um 'namoro' de longa data Antes de chegar ao Benfica, em 2020, o jovem, de 17 anos, foi cogitado pelos catalães que além de Ndour também estão interessados no avançado Roko Simic, do RB Salzburgo.Esta época, o médio conta já 24 jogos oficiais pela equipa B do Benfica, sendo um dos mais utilizados na Liga Sabseg pelas águias. Na UEFA Youth League, Ndour conta nove presenças.