Cher Ndour traça meta: «Acredito que vou chegar à primeira equipa»

Cher Ndour chegou ao Benfica apenas na época transata, mas já está rendido ao emblema e avisa que está focado em chegar à primeira equipa. "É uma equipa com muita história e o meu objetivo, claro, é chegar à equipa principal. Com calma, pois agora penso só no presente, mas quero ir passo a passo. Equipa B, youth league, sub-23. Vou colocar o pensamento em cada treino, em cada jogo, aos poucos eu acredito que vou chegar lá", atirou o médio, de apenas 17 anos, que se tornou o mais jovem de sempre a marcar na Liga SABSEG: "O Benfica aposta muito nos jovens da formação e foi uma grande honra bater o recorde, poder tornar-me no jogador mais novo de sempre a marcar na competição".Em declarações ao magazine da Liga Portugal, O italiano salienta que antes de equipar de águia ao peito já conhecia o Taarabt e, da primeira equipa, conhece bem Meité, que tem um longo passado por Itália. De qualquer forma, de águia ao peito há um outro jogador que mais admira."Quando cheguei já conhecia o Taarabt, que já tinha jogado em Itália. Também o Meité que jogou sempre em Itália, mas gosto muito de como joga o Rafa. Como jovem, admiro muito o Gonçalo Ramos, é um jogador muito bom. Mas o meu preferido é o Rafa", sublinhou o jogador, que revela quais são as suas referências enquanto futebolistas. E um deles é mesmo português: "No futebol em geral, os jogadores de referência que tenho são dois: O Cristiano Ronaldo como jogador, de forma genérica, e o Pogba, como jogador da minha posição. O Ronaldo pela forma como joga, a sua mentalidade, a sua técnica, a sua força de vencer, é incrível. O Pogba pelo seu modo de jogar muito simples, são dois bons jogadores a nível físico. São ídolos que me inspiram".