Cher Ndour vai deixar o Benfica e PSG já está à espreita

Cher Ndour vai mesmo deixar o Benfica. O médio, que se sagrou campeão nacional das águias, não aceitou a proposta de renovação da SAD das águias e irá abandonar os encarnados. Depois de três temporadas no clube da Luz, o jogador leva quatro títulos, alguns deles significativos, na bagagem: um título de campeão nacional, a conquista da UEFA Youth League, a Intercontinental Sub-20 e um campeonato de juniores.Foram 98 jogos por várias equipas do universo benfiquista, um número suficiente para despertar a atenção de vários emblemas do futebol europeu. O Benfica vê perder mais um dos mais promissores talentos, à semelhança de Diego Moreira, Luís Semedo ou Martim Neto.Entretanto, a imprensa francesa avança esta quinta-feira que o PSG é um dos clubes que está verdadeiramente atento a todo este processo, com o clube da capital francesa a querer avançar para a contratação do médio italiano, visto como um dos grandes talentos do seu país. A mudança para o PSG é um cenário que também agrada Cher Ndour.