Chiquinho: «A primeira mão está feita mas creio que o segundo jogo não vai ser fácil»

Chiquinho assumiu a importância da vitória do Benfica na deslocação ao terreno do Club Brugge (2-0). Ainda assim, em declarações no final da partida à ELEVEN, o médio benfiquista assumiu que o duelo da segunda mão, que será disputado no Estádio da Luz, não deverá ser encarado de ânimo leve.





"Sem dúvida que estamos muito satisfeitos. Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Penso que nos primeiros 15 minutos não entrámos muito bem, mas a partir daí começámos a entrar na partida, tivemos o controlo do jogo, tivemos várias oportunidades para fazer golo. Não conseguimos fazer todas as que queríamos, mas acho que no final somos os justos vencedores"

Mais um passo no objetivo

"Sem dúvida. Foi uma vitória muito importante. A primeira mão está feita mas creio que o segundo jogo não vai ser fácil. Agora é descansar, focar no próximo jogo do campeonato e trabalhar bem."

Estreia a titular na Champions. Noite especial?

"Sim. O mister tem-me dado oportunidade, acho que tenho feito um bom trabalho e vou continuar a trabalhar para merecer estas oportunidades", terminou.