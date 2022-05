Chiquinho ajuda a empatar Pizzi na Liga turca

Os portugueses Pizzi e Chiquinho cruzaram-se ontem na Liga turca, tendo o segundo publicado uma fotografia no corredor de acesso aos balneários ao lado do antigo colega no Benfica. “É o que fica daquilo que passa”, escreveu Chiquinho no Instagram com um emoji de um coração.





O jogo da 37ª jornada terminou empatado (1-1), sendo que Chiquinho jogou os 90 minutos e fez a assistência para o golo do Giresunspor – apontado por Alexis Pérez aos 72 minutos. Já Pizzi não saiu do banco de suplentes do Basaksehir, que esteve em vantagem com um golo de Okaka (45’+2).A uma jornada do final do campeonato, a equipa de Pizzi manteve o 4º lugar mas viu o Alanyaspor aproximar-se. Quanto ao Giresunspor continua no 15º lugar a salvo da descida.