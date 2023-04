Chiquinho: «Dia difícil ontem mas continuamos juntos até ao fim!»

Chiquinho estreou-se oficialmente com a camisola do Benfica em agosto de 2019, na Supertaça conquistada no Algarve ante o Sporting (5-0), e foi diante de outro grande, o FC Porto, que cumpriu a centena de encontros de águia ao peito.O médio português, de 27 anos, assinalou esse facto nas redes sociais e aquilo que falta por disputar à equipa esta temporada."Dia difícil ontem mas continuamos juntos até ao fim! Orgulho por atingir a marca dos 100 jogos com o Manto Sagrado!", escreveu Chiquinho através da conta pessoal de Instagram.Esta temporada, o futebolista soma 35 jogos oficiais e um golo apontado.