Chiquinho: «É um bom momento, não só meu mas da equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chiquinho voltou a ser titular no Benfica, desta feita atuando como '6' no lugar que habitualmente costuma ser de Florentino (suplente utilizado). Após a vitória sobre o Rio Ave, por 1-0, o médio abordou o "bom momento" geral.

"É um bom momento, não só meu, mas da equipa. Estamos todos a fazer um grande trabalho, o mais importante é a equipa e com a equipa bem o individual vai sobressair. [Ausência de Florentino no onze] O mais importante é que a equipa vale pelo todo. O Florentino é um grande jogador, hoje ficou no banco, mas acho que fizemos mais um grande jogo", começou por dizer à Sport TV.

"Foi um jogo difícil, sabíamos que ia ser assim. O Rio Ave é uma boa equipa e em casa deles é sempre difícil ganhar. Respondemos bem, fizemos um bom jogo e estamos de parabéns por mais uma vitória", acrescentou Chiquinho.

O Benfica ficou mais perto do título mas Chiquinho apela à cautela: "Foi um mais um jogo importante, mais uma vitória e vamos pensar jogo a jogo, trabalhando bem para conquistar os nossos objetivos. O míster confiou em mim, tenho trabalhado bem e ele tem dado oportunidades. Acho que estou a fazer um bom trabalho."